Sondaggi politici Vannacci supera il 4% e si avvicina alla Lega | ora è a un punto di distanza da Salvini

I sondaggi politici indicano che il movimento di Vannacci supera il 4%, avvicinandosi alla Lega. Il partito dell’ex generale cresce di circa un punto percentuale rispetto alle rilevazioni precedenti. La distanza tra il leader del movimento e il segretario della Lega si riduce a poco più di un punto percentuale.

Futuro Nazionale di Vannacci è sempre più vicino alla Lega. Il partito dell'ex generale cresce, supera il 4%, e accorcia lo stacco con Salvini a poco più di un punto percentuale. Lo dice l'ultimo sondaggio Swg. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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