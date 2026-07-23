È stato aperto l’avviso pubblico per il soggiorno termale destinato alla terza età nel 2026. Il Comune di Salerno ha annunciato la ripresa dell’iniziativa, rivolta ai cittadini over 65 autosufficienti. La proposta, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali, prevede un soggiorno termale per gli anziani. La conferma dell’evento arriva dopo le edizioni precedenti, senza modifiche rispetto al passato. La domanda può essere presentata secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Salerno conferma anche per il 2026 il tradizionale Soggiorno Termale “Terza Età Attiva”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e rivolto ai cittadini over 65 autosufficienti. L’avviso pubblico è stato ufficialmente aperto e le domande potranno essere presentate fino al 7 agosto 2026, alle ore 12.L’iniziativa, che ogni anno registra un’ampia partecipazione, punta a favorire benessere, socializzazione e invecchiamento attivo. Il soggiorno si terrà dall’8 all’11 settembre 2026 (4 giorni e 3 notti) presso l’Hotel Terme Capasso di Contursi Terme, struttura già nota per l’accoglienza dedicata ai percorsi terapeutici e riabilitativi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Soggiorno termale per la Terza Età, aperto l’Avviso pubblico: il Comune di Salerno rilancia l’iniziativa per il 2026

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