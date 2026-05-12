Beni confiscati nuovo avviso pubblico del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per l’assegnazione di 21 beni immobili confiscati. L’iniziativa riguarda proprietà che sono state sottratte a persone coinvolte in attività illegali e ora vengono messi a disposizione di enti pubblici e associazioni. I dettagli e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del Comune. La scadenza per presentare le domande è stata indicata nel bando.
Il Comune di Napoli ha pubblicato un nuovo Avviso pubblico per l’assegnazione di 21 beni immobili confiscati. L’iniziativa, promossa dal Servizio Beni Confiscati dell’Ente, mira a individuare soggetti del Terzo Settore a cui affidare immobili sottratti alle mafie in concessione gratuita, con l’obiettivo di trasformare tali spazi in presidio di socialita’, cultura e solidarieta’ a beneficio dell’intera comunita’ cittadina. L’avviso prevede l’affidamento di 21 unità immobiliari distribuite sul territorio comunale. I progetti presentati dai partecipanti dovranno avere una chiara impronta di riutilizzo sociale, promuovendo attivita’ senza scopo di lucro che rispondano ai bisogni del territorio, quali servizi alla persona, centri aggregativi, laboratori educativi o iniziative di economia solidale.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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