Beni confiscati nuovo avviso pubblico del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per l’assegnazione di 21 beni immobili confiscati. L’iniziativa riguarda proprietà che sono state sottratte a persone coinvolte in attività illegali e ora vengono messi a disposizione di enti pubblici e associazioni. I dettagli e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del Comune. La scadenza per presentare le domande è stata indicata nel bando.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui