Beni confiscati nuovo avviso pubblico del Comune di Napoli

Da ildenaro.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Napoli ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per l’assegnazione di 21 beni immobili confiscati. L’iniziativa riguarda proprietà che sono state sottratte a persone coinvolte in attività illegali e ora vengono messi a disposizione di enti pubblici e associazioni. I dettagli e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del Comune. La scadenza per presentare le domande è stata indicata nel bando.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il  Comune di Napoli  ha pubblicato un nuovo Avviso pubblico per  l’assegnazione di 21 beni immobili confiscati. L’iniziativa, promossa dal Servizio Beni Confiscati dell’Ente, mira a individuare soggetti del  Terzo Settore  a cui affidare immobili sottratti alle mafie in concessione gratuita, con l’obiettivo di trasformare tali spazi in presidio di socialita’, cultura e solidarieta’ a beneficio dell’intera comunita’ cittadina. L’avviso prevede l’affidamento di  21 unità immobiliari  distribuite sul territorio comunale. I progetti presentati dai partecipanti dovranno avere una  chiara impronta di riutilizzo sociale,  promuovendo attivita’ senza scopo di lucro che rispondano ai bisogni del territorio, quali servizi alla persona, centri aggregativi, laboratori educativi o iniziative di economia solidale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Beni confiscati alla criminalità: la Città Metropolitana di Napoli proroga la scadenza dell’avviso al 31 marzo 2026 per la presentazione delle domandeBeni confiscati alla criminalità: la Città Metropolitana di Napoli proroga la scadenza dell’avviso al 31 marzo 2026 per la presentazione delle...

Il Comune di Napoli mette a bando 21 beni confiscati: al via l'assegnazione per progetti di riutilizzo socialeIl Comune di Napoli ha pubblicato un nuovo Avviso Pubblico per l’assegnazione di 21 beni immobili confiscati.

Argomenti più discussi: Il Comune di Napoli mette a bando 21 beni confiscati; Beni Confiscati – Avviso; Il Comune di Napoli mette a bando 21 beni confiscati: al via l'assegnazione per progetti di riutilizzo sociale; Il Comune di Napoli mette a bando 21 beni confiscati: tutti i dettagli.

comune di napoli beni confiscati nuovo avvisoIl Comune di Napoli mette a bando 21 beni confiscati: al via l'assegnazione per progetti di riutilizzo socialeIl Comune di Napoli ha pubblicato un nuovo Avviso Pubblico per l’assegnazione di 21 beni immobili confiscati. L'iniziativa, promossa dal Servizio Beni Confiscati dell’Ente, mira a individuare soggetti ... napolitoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web