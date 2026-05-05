Un rappresentante del Movimento 5 Stelle annuncia nuove iniziative culturali a Salerno, includendo l’apertura del Teatro Ghirelli e l’organizzazione di un cineforum itinerante nei quartieri. Questi interventi mirano a rendere la cultura più accessibile e coinvolgente per i cittadini, puntando sulla riqualificazione di spazi pubblici e sulla promozione di eventi nelle diverse zone della città. Le proposte si inseriscono in un progetto di rinvigorimento delle attività culturali locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Un teatro pubblico restituito alla città e una rete diffusa di cinema nei quartieri: due proposte per rimettere la cultura al centro della vita quotidiana, rendendola accessibile, partecipata e capace di unire davvero tutta Salerno. Da un lato, il rilancio del Teatro Ghirelli, nel cuore del Parco dell’Irno, come spazio aperto alle compagnie teatrali salernitane, chiamate a costruire insieme un cartellone condiviso, continuo e accessibile. Dall’altro, l’idea di un cineforum estivo itinerante, che parta dai quartieri collinari e periferici – da Ogliara a Giovi Bottiglieri, passando per Sant’Eustachio e tante altre zone della città – per portare il cinema ovunque e creare occasioni di incontro e condivisione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Forte (M5S) rilancia la cultura diffusa a Salerno: “Teatro Ghirelli aperto e cineforum itinerante nei quartieri”

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