Social vietati agli under 15 Lavenia DiTe al Governo | Serve un Patentino Digitale per accedere alle piattaforme
Il governo italiano sta valutando di introdurre un Patentino Digitale per permettere ai minorenni di accedere alle piattaforme social. La proposta arriva dopo la legge francese che ha vietato l’uso dei social ai minori di 15 anni. La discussione si concentra sulla necessità di regole più stringenti per la tutela dei minori nel mondo digitale. La proposta prevede un sistema di autorizzazione che i giovani dovranno ottenere prima di entrare nelle piattaforme online.
A pochi giorni dall’approvazione definitiva della legge francese che vieta l’accesso ai social network ai minori di 15 anni, si riaccende in Italia il dibattito sulla tutela dei minori nel mondo digitale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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