Social vietati agli under 15 | la svolta della Francia Ok definitivo alla legge come funzionerà
La Francia ha approvato definitivamente una legge che vieta ai minori di 15 anni di accedere ai social network. La normativa, approvata dall’Assemblea nazionale, entrerà in vigore a breve e stabilisce che le piattaforme digitali dovranno verificare l’età degli utenti e impedire l’accesso ai minori di questa soglia. La legge mira a proteggere i giovani dall’uso precoce dei social media e sarà applicata con controlli e sanzioni per le piattaforme che non si adegueranno.
Roma, 21 luglio 2026 – In Francia niente social network sotto i 15 anni. L’Assemblea nazionale, il Parlamento francese, ha approvato oggi in via definitiva una legge che vieta l’accesso ai social ai minori di 15 anni. Si tratta del primo Paese membro dell’ Unione europea ad agire in questa direzione, una novità assoluta nel Vecchio Continente. L’obiettivo? Tutelare la salute di bambini e adolescenti. Il via libera del Parlamento. Dopo i primi passi mossi a inizio 2026 e il voto favorevole del Senato nel pomeriggio (243 voti favorevoli e 2 contrari), anche l'Assemblea nazionale ha dato il via libera al provvedimento con 279 voti a favore e 81 contrari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
ANTI-IMMIGRATION PROTEST vs ANC PUSHBACK | We Wont Allow Lawlessness
Notizie e thread social correlati
La Francia vieta i social agli under 15, arrivato il via libera definitivo del ParlamentoIl Parlamento francese ha approvato definitivamente una legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni.
Francia, ok definitivo dell’Assemblea nazionale alla legge sul fine vitaL’Assemblea nazionale francese ha approvato definitivamente la legge sul fine vita, che riconosce il diritto alla morte assistita in condizioni...
Temi più discussi: Social vietati agli under 15, Latini (Lega): Diventi legge entro l'anno; L'Europa si muove sui social: Pericolosi per i ragazzi, dopo l'estate nuove regole: saranno vietati ai minori di 13 anni; Social vietati ai minori di 16 anni? Von der Leyen: Serve un'età minima. Possibili restrizioni agli under 12; Stop ai social fino ai 13 anni in tutta Europa: l'allarme degli esperti convince von der Leyen.
Social vietati agli under 15: la svolta della Francia. Ok definitivo alla legge, come funzioneràParigi prima in Europa a mettere i paletti. Macron: Una misura per la protezione dei nostri bambini, dei nostri adolescenti. Ma resta il rebus controlli ... quotidiano.net
La Francia vieta i social media agli under 15, ma la vera battaglia economica e tecnologica inizia ora. Come verrà verificata l'età senza violare la privacy? Dalla biometria al portafoglio UE, ecco cosa cambia per utenti e Big Tech. x.com
Fumata bianca a Parigi: riuniti in commissione mista paritaria, sette deputati e sette senatori francesi hanno raggiunto un compromesso sui contenuti della proposta di legge per la tutela dei minori sul web e per il divieto dei social agli under 15 facebook
Anche la Francia vieta i social ai minori di 15 anni: in Parlamento via libera alla leggeI deputati dell'Assemblea Nazionale hanno approvato la riforma con 279 voti a favore e 81 contrari ... msn.com