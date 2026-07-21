Social vietati agli under 15 | la svolta della Francia Ok definitivo alla legge come funzionerà

Notizia in breve

La Francia ha approvato definitivamente una legge che vieta ai minori di 15 anni di accedere ai social network. La normativa, approvata dall’Assemblea nazionale, entrerà in vigore a breve e stabilisce che le piattaforme digitali dovranno verificare l’età degli utenti e impedire l’accesso ai minori di questa soglia. La legge mira a proteggere i giovani dall’uso precoce dei social media e sarà applicata con controlli e sanzioni per le piattaforme che non si adegueranno.