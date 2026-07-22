Social media vietati agli under 15 la scelta della Francia promossa dai pediatri
Il Parlamento francese ha approvato definitivamente una legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni, rendendo la Francia il primo Paese europeo ad adottare questa misura. La normativa mira a limitare l’accesso ai social da parte dei giovani e ha ottenuto il sostegno di numerosi pediatri. La legge entrerà in vigore a breve e prevede sanzioni per le piattaforme che non si conformano alle nuove restrizioni.
Con l’approvazione in via definitiva da parte del Parlamento, la Francia diventa ufficialmente il primo Paese europeo a dotarsi di una legge che vieta l’uso dei social media agli under 15. Una decisione storica che, con ogni probabilità, sarà emulata da molti altri Paesi del Vecchio Continente. “La legge dimostra un interesse importante della politica francese per i suoi giovani”, commenta a LaSalute di LaPresse Rino Agostiniani, presidente della Società italiana di pediatria, sostenitore della prima ora della riforma. “Oggi la letteratura scientifica ha dimostrato la pericolosità di una presenza precoce e prolungata sui social durante l’adolescenza”, sottolinea l’esperto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Social vietati agli under 15: ecco come
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In Francia i social network sono vietati ai minori di 15 anni. Non è più una proposta. Oggi è arrivato il via libera definitivo del Parlamento. Prima ha votato il Senato, a metà pomeriggio. Poi è toccato all'Assemblea Nazionale: 279 voti a favore, 81 contrari. È la pr facebook