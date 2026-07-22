social media vietati agli under 15 la scelta della francia promossa dai pediatri

Notizia in breve

Il Parlamento francese ha approvato definitivamente una legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni, rendendo la Francia il primo Paese europeo ad adottare questa misura. La normativa mira a limitare l’accesso ai social da parte dei giovani e ha ottenuto il sostegno di numerosi pediatri. La legge entrerà in vigore a breve e prevede sanzioni per le piattaforme che non si conformano alle nuove restrizioni.