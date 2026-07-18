Salva un bambino in difficoltà nel lago di Garda ma non riemerge | disperso un 29enne a Sirmione

Un 29enne si è immerso nel lago di Garda davanti a Sirmione nel pomeriggio del 18 luglio per salvare un bambino in difficoltà. Dopo aver tuffato, non è più riemerso. Le ricerche sono proseguite senza successo, coinvolgendo i soccorritori con imbarcazioni e sub. Il bambino è stato recuperato e portato in salvo. La scomparsa del giovane è stata segnalata alle autorità competenti.

Un 29enne si è inabissato nel lago di Garda davanti a Sirmione (Brescia) nel pomeriggio del 18 luglio. Il giovane, dipendente di una ditta di noleggio barche, si era tuffato in acqua per salvare un bambino in difficoltà. È riuscito a portare il piccolo al sicuro, ma lui ora è disperso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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