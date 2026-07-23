Il corpo di un giovane di 29 anni è stato recuperato nei pressi della spiaggia Giamaica a Sirmione, dove si era tuffato sabato scorso per salvare un bambino. Il ritrovamento è avvenuto a circa 25 metri di profondità, in un’area complessa da esplorare, con il fondale che raggiunge i 50 metri. La ricerca era iniziata subito dopo l’incidente, e il corpo è stato trovato in una zona difficile da raggiungere.

Nei pressi della spiaggia Giamaica di Sirmione il fondale arriva fino a 50 metri di profondità. Il corpo di Alexandru Olaisiu Sorin, il ragazzo che sabato scorso si era tuffato per salvare la vita a un bambino, è stato ritrovato a circa 25 di altezza, nell’area – molto complessa da scandagliare – in cui si era inabissato. Ci sono voluti cinque giorni di ricerche, affidate ai mezzi della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco, poi raggiunti dai Volontari del Garda partiti da Salò. Alexandru aveva 29 anni: era originario di Braila, in Romania, e residente in un paese in provincia di Cosenza, ma da anni si era trasferito sul Garda insieme alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Sirmione, recuperato il corpo del 29enne che si era tuffato per salvare un bambino

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