Un uomo è scomparso nel lago di Garda dopo essersi immerso per salvare un bambino in difficoltà. Secondo quanto riferito, avrebbe tuffato per aiutare il bambino e non è più riemerso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che stanno cercando di rintracciarlo. Nessuna informazione sulla sorte dell’uomo o sul bambino coinvolto. Le ricerche sono ancora in corso.

Sirmione (Brescia), 18 luglio 2026 – Avrebbe visto un bambino piccolo in grande difficoltà tra le acque del lago di Garda e si sarebbe tuffato per salvarlo. Una missione compiuta a metà, perché il piccolo è stato salvato mentre l’uomo non è più riemerso. E così nel primo pomeriggio è scattato l’allarme a Sirmione, nelle acque antistanti alla nota spiaggia Giamaica. Secondo le prime frammentarie ricostruzioni, l’uomo, noleggiatore e guidatore di una barca dove a bordo si trovava un gruppo di turisti stranieri, avrebbe perso le forze e sarebbe scivolato sott’acqua dopo aver recuperato il bambino. I soccorsi. Il punto in cui è avvenuto l'incidente si trova su un fondale che raggiunge circa 52 metri di profondità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uomo disperso a Sirmione: si tuffa nel Garda per salvare un bambino e non riemerge

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