sinner dopo le vacanze obiettivo bis agli us open

Dopo Wimbledon, Jannik Sinner si prepara per gli US Open, che si svolgeranno dal 30 agosto al 13 settembre. L’obiettivo del tennista italiano è vincere il secondo titolo dello Slam in carriera. Dopo la pausa estiva, Sinner ha ripreso gli allenamenti con l’intento di migliorare le proprie prestazioni in vista del torneo di New York. La partecipazione agli US Open rappresenta il prossimo passo nel calendario stagionale del giocatore.

Finito Wimbledon, si ricomincia. E per Jannik Sinner la rotta è già segnata: da Londra a New York, con lo stesso obiettivo in testa. Vincere di nuovo. Tra poco più di un mese, dal 30 agosto al 13 settembre, parte l’ultimo Slam della stagione. A Flushing Meadows l’Italia si presenta con una pattuglia nutrita: otto uomini e due donne. A guidare il gruppo c’è lui, il numero 1 del mondo e campione in carica. Con Sinner ci saranno Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Sonego e Bellucci. Tra le ragazze spazio a Paolini e Cocciaretto. Dieci azzurri in totale. Un bel bottino. Ma a New York tutti guarderanno anche altrove. Perché il vero punto interrogativo si chiama Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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