Federica Urgesi | Dopo Roma ho voglia di giocare tornei importanti Obiettivo qualificazioni agli Australian Open 2027
Federica Urgesi ha partecipato alle prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2026 di tennis, rischiando di uscire. Dopo aver ottenuto una wild card per le qualificazioni, è riuscita a superare il tabellone cadetto, conquistando l'accesso al main draw. Dopo questa esperienza, ha dichiarato di aver voglia di affrontare tornei di livello più elevato e ha annunciato l’obiettivo di qualificarsi agli Australian Open 2027. La giocatrice si sta preparando per il prossimo percorso nel circuito professionistico.
Federica Urgesi, dopo aver rischiato di uscire nelle prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2026 di tennis, non solo ha ottenuto la wild card per le qualificazioni, ma ha poi superato il tabellone cadetto, riuscendo ad entrare nel main draw. La tennista classe 2005 di Fano, oltre a ripercorrere il cammino che l’ha vista protagonista nel WTA 1000 di Roma, ha parlato dei suoi obiettivi a breve e lungo termine, sia in singolare che in doppio, soffermandosi anche sul momento d’oro del tennis italiano. Cosa ti porti dietro dall’esperienza nel torneo di Roma? “ Molta più consapevolezza nei miei mezzi e tanta voglia di tornare a giocare questi tipi di tornei, come un 1000 o gli Slam “. 🔗 Leggi su Oasport.it
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