Federica Urgesi | Dopo Roma ho voglia di giocare tornei importanti Obiettivo qualificazioni agli Australian Open 2027

Federica Urgesi ha partecipato alle prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2026 di tennis, rischiando di uscire. Dopo aver ottenuto una wild card per le qualificazioni, è riuscita a superare il tabellone cadetto, conquistando l'accesso al main draw. Dopo questa esperienza, ha dichiarato di aver voglia di affrontare tornei di livello più elevato e ha annunciato l’obiettivo di qualificarsi agli Australian Open 2027. La giocatrice si sta preparando per il prossimo percorso nel circuito professionistico.

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