Sinner dopo il trionfo di Wimbledon | vacanze incognita Montreal e obiettivo Us Open

Dopo aver vinto Wimbledon, il tennista italiano non parteciperà ai tornei di luglio. È previsto un periodo di vacanza, con un possibile ritorno in campo ad agosto al Masters 1000 del Canada. Tuttavia, la sua partecipazione a Montreal non è ancora confermata.

Il numero uno azzurro, reduce dal trionfo a Wimbledon, non giocherà tornei a luglio. Il rientro potrebbe arrivare ad agosto al Masters 1000 del Canada, ma la presenza a Montreal resta da valutare. Jannik Sinner si gode il trionfo di Wimbledon e guarda già ai prossimi obiettivi della stagione. Il tennista azzurro ha appena conquistato il suo secondo titolo consecutivo sull’erba londinese, battendo Alexander Zverev in finale e mettendo in bacheca il primo Slam del 2026, il quinto della carriera. Dopo le delusioni di Melbourne e soprattutto di Parigi, Sinner ha ritrovato il successo nel Major britannico e ora si concederà un periodo di riposo prima della parte conclusiva dell’anno. 🔗 Leggi su Sportface.it

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