Sinner-Alcaraz | ora è ufficiale la grande sfida Slam riparte dagli Us Open Il pronostico

Carlos Alcaraz tornerà a giocare agli US Open dopo oltre tre mesi di assenza, con un primo test a Cincinnati prima del torneo. Lo spagnolo aveva vinto gli US Open nel 2025 e ora si prepara a riprendere la sfida contro Jannik Sinner. La partecipazione di Alcaraz al torneo è stata confermata ufficialmente.

Dopo oltre tre mesi di assenza dai campi di gioco, lo spagnolo farà un test a Cincinnati prima di affrontare il torneo che aveva vinto nel 2025 Dopo oltre tre mesi di assenza, c'è adesso la certezza che Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo per riprendere la sua sfida con Jannik Sinner. Iscritto al torneo di Cincinnati, lo spagnolo risulta presente anche nella entry list degli Us Open, dove si presenterà nel caso in cui il rientro fosse positivo. Scopriamo le quote Sinner Alcaraz vincenti Us Open, in programma dal 29 agosto al 13 settembre. Jannik dopo il trionfo di Wimbledon, il secondo consecutivo, si è preso un paio di settimane di stop e ha iniziato un periodo di vacanze prima di immergersi nello sprint per un finale di stagione tutto da vivere, in cui gli obiettivi principali sono gli Us Open e le Atp Finals. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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