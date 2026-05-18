Sinner da record | ora può vincere anche lo Slam di Parigi? Il pronostico

Jannik Sinner ha recentemente vinto il suo sesto titolo consecutivo a livello di Masters 1000, stabilendo un nuovo record personale. Ora si prepara per il torneo di Parigi, uno degli appuntamenti più importanti del calendario tennistico, con l’obiettivo di ottenere il primo successo nel torneo del Grande Slam sulla terra battuta. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di appassionati e analisti, che si interrogano sulle sue possibilità di conquistare il trofeo nel prossimo evento.

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Dopo aver conquistato il sesto titolo consecutivo a livello di Masters!000, Jannik si lancia sull'unico Slam che manca nel suo palmares Qualche giorno di riposo in Val Pusteria e poi subito in volo per Parigi, dove cercherà di conquistare l'unico Slam che per ora gli è sfuggito. Sinner è diventato ormai l'uomo dei record del tennis moderno grazie al sesto successo di fila nei Masters 1000. E allora scopriamo le quote Sinner vincente Slam Parigi in programma dal 24 maggio al 7 giugno. Ancora una volta c'è un precedente legato a Panatta davanti a Jannik Sinner. Si tratta dell'ultimo successo di un italiano al Roland Garros, unico Slam che si gioca sulla terra rossa: Adriano lo aveva vinto nel 1976, proprio nella stessa stagione in cui aveva trionfato a Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner da record: ora può vincere anche lo Slam di Parigi? Il pronostico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SINNER TRIONFA A ROMA: impresa storica, Djokovic agganciato e Nadal nel mirino! Sullo stesso argomento Leggi anche: Sinner, ora nel mirino Parigi: lo Slam che gli manca. Ma serve recuperare Sinner da record: può vincere anche a Roma l'ultimo Masters 1000 che gli manca? Ecco le quoteDopo il trionfo di Madrid, il quarto di un fantastico 2026, qualche giorno di riposo e poi Jannik inizierà la sua cavalcata anche agli Internazionali... A 50 anni da Panatta, #Sinner conquista Roma e amplia i suoi record: -34 vittorie consecutive; -6° 1000 di fila con tripletta sul rosso; -Career Golden Master a soli 24 anni. Ora manca il Roland Garros per completare il tennis e al contempo superare i 15000 p x.com Vagnozzi su Team Sinner: Ho lavorato con Umberto per 10 anni, Cipolla è un osteopata di alto livello, Alejandro ha una grande esperienza, Darren è l'allenatore con il miglior curriculum al mondo. Sono fortunato ad averli al mio fianco. Via @QuindiciZero reddit Sinner, il demolitore di record: l'incredibile striscia. Pure Djokovic finisce dietroTipo meticoloso, questo Jannik Sinner da Sesto Pusteria. Negli allenamenti, nell’alimentazione. Persino negli spot pubblicitari, o almeno così ama farci credere. Ordine, precisione, attenzione: un man ... tuttosport.com Cosa resta da vincere a Jannik SinnerChiedersi cosa resti da vincere a Jannik Sinner potrebbe essere strana da porsi, visto che si parla di un tennista di 24 anni, ma Sinner sta facendo cose talmente mirabili da renderla sensata. Con la ... ilpost.it