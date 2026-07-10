Da lunedì, Alexander Zverev diventerà numero due del mondo nella classifica ATP, superando Carlos Alcaraz. Questo cambio di posizione potrebbe portare i due giocatori a incontrarsi in semifinale agli US Open. La classifica riflette i risultati recenti e l’andamento dei punti ottenuti, aggiornandosi dopo le competizioni più recenti. La posizione di Zverev si è modificata dopo il lungo stop di uno dei protagonisti, influenzando le possibili sfide nel torneo.

La saga “Sincaraz” è destinata a durare a lungo. Ma i freddi calcoli della classifica Atp stanno per presentare il conto al lungo stop di uno dei due protagonisti: da lunedì Alexander Zverev diventerà il numero 2 del mondo, alle spalle di Jannik Sinner e davanti a Carlos Alcaraz. Il sorpasso si è materializzato con la vittoria del tedesco in semifinale a Wimbledon contro Fery: Sascha sale virtualmente a 8480 punti incassando quasi tutto il bottino dei 1300 punti della finale (l’anno scorso uscì al primo turno, quindi scarta solo 10 punti); Carlos scende a 8160, scontando i 1300 punti della finale 2025 persa con Sinner. D’altronde, la caduta di Alcaraz era inevitabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Zverev sorpassa Alcaraz: ora è 2°. Così Sinner e Carlos potrebbero ritrovarsi in semifinale agli Us Open

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