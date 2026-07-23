Sinner-Alcaraz | la grande sfida Slam riparte dagli Us Open Il pronostico

Dopo oltre tre mesi di assenza dai campi di gioco, lo spagnolo farà un test a Cincinnati prima di affrontare il torneo che aveva vinto nel 2025 Dopo oltre tre mesi di assenza, c'è adesso la certezza che Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo per riprendere la sua sfida con Jannik Sinner. Iscritto al torneo di Cincinnati, lo spagnolo risulta presente anche nella entry list degli Us Open, dove si presenterà nel caso in cui il rientro fosse positivo. Scopriamo le quote Sinner Alcaraz vincenti Us Open, in programma dal 29 agosto al 13 settembre. Jannik dopo il trionfo di Wimbledon, il secondo consecutivo, si è preso un paio di settimane di stop e ha iniziato un periodo di vacanze prima di immergersi nello sprint per un finale di stagione tutto da vivere, in cui gli obiettivi principali sono gli Us Open e le Atp Finals. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Sinner-Alcaraz: il TIE-BREAK integrale del primo set | Monte-Carlo

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Sinner-Alcaraz: ora è ufficiale, la grande sfida Slam riparte dagli Us Open. Il pronosticoCarlos Alcaraz tornerà a giocare agli US Open dopo oltre tre mesi di assenza, con un primo test a Cincinnati prima del torneo.

US Open 2026, annunciata l’entry-list dello Slam di New York: otto italiani in tabellone, c’è Carlos AlcarazL’entry-list degli US Open 2026 è stata resa nota, con otto italiani qualificati nel tabellone principale maschile.

Temi più discussi: Sinner: 'Il tennis ha bisogno di Alcaraz'; Sinner punta gli Us Open, atteso il rientro di Alcaraz; Alcaraz verso il rientro a Cincinnati, Sinner gestisce il dopo Wimbledon; Sinner ha vinto 5 titoli dello Slam! La classifica di tutti i tempi: top10 ancora lontana, corsa su Alcaraz.

Grande Sinner. Da italiano godo alla grande. Però confesso: una sconfitta contro Zverev in finale mi sarebbe dispiaciuta comunque decisamente meno che contro Alcaraz, ?okovi? o altri. Zverev uno slam lo merita... ma si ferma sempre all'ultimo o penultimo s x.com

QUOTE SINNER ALCARAZ VINCENTI US OPENQuote Sinner Alcaraz vincenti Us Open ultimo Slam stagione 2026 in programma a New York dal 29 agosto al 13 settembre ... gazzetta.it

Da Sinner a Paolini: tutti gli italiani nelle entry list degli Us Open. Iscritto anche Alcaraz!Tra un mese il via all'ultimo torneo del Grande Slam della stagione in programma a Flushing Meadows: Jannik guida il gruppo azzurro da numero 1 ... tuttosport.com