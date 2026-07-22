L’entry-list degli US Open 2026 è stata resa nota, con otto italiani qualificati nel tabellone principale maschile. La lista è stata compilata in base alla classifica ATP aggiornata al 21 luglio 2026. Tra i partecipanti figura anche il tennista spagnolo, che occupa una posizione di rilievo nel ranking.

Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l’entry-list del tabellone principale maschile, elaborata sulla base della classifica ATP del 21 luglio 2026, che fotografa la situazione in vista dell’ultimo Slam della stagione. A guidare l’elenco è il numero uno del mondo Jannik Sinner, chiamato a presentarsi a New York con i favori del pronostico. Alle spalle dell’azzurro figurano A lexander Zverev e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo regolarmente inserito nella lista nonostante permangano interrogativi sulle sue condizioni fisiche, in riferimento al problema al polso. Completano la top-ten Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Ben Shelton, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Taylor Fritz, a testimonianza di un tabellone che si annuncia di altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - US Open 2026, annunciata l’entry-list dello Slam di New York: otto italiani in tabellone, c’è Carlos Alcaraz

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