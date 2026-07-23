Una compagnia aerea ha cancellato il volo della Nazionale italiana di Powerchair Football, lasciando a terra la squadra dopo mesi di allenamenti e sacrifici. La squadra si stava preparando per un torneo internazionale in Scozia, in vista del Campionato del mondo. Il capitano ha dichiarato che i giocatori sono stati costretti a interrompere i loro piani senza preavviso, interrompendo così il percorso di preparazione.

Simone Ranzato, il capitano della Nazionale italiana di Powerchair Football, non ci sta. Dopo mesi di allenamenti, di sacrifici e di impegno, la squadra era pronta per volare in Scozia per partecipare a un torneo internazionale in preparazione del Campionato del mondo. Poi, a pochi minuti dall’imbarco, la notizia. «Non possiamo caricare le wheelchair in stiva. Se volete, le mandiamo a Londra e poi da lì a Edimburgo», è stato ciò che si sono sentiti dire gli atleti da un'addetta di EasyJet. Una soluzione ovviamente impossibile che oltretutto non prevedeva la spedizione delle speciali carrozzine a Glasgow, meta del viaggio. E comunque, lasciare in giro per l’Europa delle sedie a rotelle speciali che costano più di quindicimila euro l’una non era di certa una soluzione percorribile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Simone Ranzato, il capitano della Nazionale italiana di Powerchair football: «Una compagnia aerea ci ha lasciati a terra distruggendo mesi di sacrifici e il nostro sogno»

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