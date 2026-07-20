La Nazionale italiana di Powerchair Football è stata lasciata a terra all’aeroporto di Roma Fiumicino. Il Comitato Italiano Paralimpico ha commentato l’episodio definendolo un atto che calpesta i diritti dei giocatori. L’evento si è verificato questa mattina presso lo scalo aeroportuale.

"Il Comitato Italiano Paralimpico esprime la più ferma e profonda indignazione per l'inqualificabile episodio che ha visto protagonista, nella mattinata di oggi presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, la Nazionale Italiana di Powerchair Football della FIPPS (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport). Negare alla Squadra Azzurra la possibilità di imbarcarsi sul volo diretto a Glasgow - dove gli atleti avrebbero dovuto disputare un fondamentale torneo internazionale in vista dei prossimi Campionati del Mondo in Argentina - rappresenta un fatto gravissimo, lesivo della dignità personale dei nostri atleti e dei valori primari dello sport in generale e paralimpico in particolare". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Nazionale paralimpica di Powerchair Football lasciata a terra a Fiumicino, il Cip: "Diritti calpestati"

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