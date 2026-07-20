La squadra paralimpica di Powerchair Football non è partita per Glasgow, nonostante le autorizzazioni ricevute mesi prima. Quando è arrivato il momento dell'imbarco, la compagnia aerea ha impedito alla squadra di salire a bordo, limitando l'accesso a un massimo di cinque carrozzine. La motivazione ufficiale non è stata comunicata, e la decisione ha impedito alla squadra di partecipare al torneo in vista dei Campionati del Mondo in Argentina.

Le autorizzazioni erano arrivate ormai mesi fa. Eppure, al momento dell'imbarco della Nazionale paralimpica di Powerchair Football diretta verso Glasgow per un torneo organizzato in vista dei successivi Campionati del Mondo in Argentina, la compagnia aerea ha negato la possibilità alla squadra di partire per la Scozia. "Il Comitato Italiano Paralimpico - si legge nella nota ufficiale - esprime la più ferma e profonda indignazione per l'inqualificabile episodio che ha visto protagonista, nella mattinata di oggi presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, la Nazionale Italiana di Powerchair Football della Fipps (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Massimo 5 carrozzine sull'aereo": la Nazionale paralimpica di Powerchair Football resta a terra. Polemiche

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