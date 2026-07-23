Un minorenne è stato fermato per l’omicidio di un ragazzo di 19 anni avvenuto ieri pomeriggio a Bari Sardo. La lite è iniziata dopo che il giovane aveva investito con l’auto una ragazza di 22 anni. Poco dopo, l’uomo è stato accoltellato e morto sul posto. La ragazza coinvolta nell’incidente è la sorella del minorenne fermato.

C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada, a Bari Sardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro, hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita: è indiziato di omicidio. Le indagini Secondo i riscontri dei militari, tuttora in fase di accertamento, intorno alle 18 di ieri Simone Concas, alla guida della sua Ranault Clio, avrebbe investito volontariamente la ragazza, una studentessa universitaria residente in un paese vicino, mentre lei passeggiava nei pressi del campo sportivo di Bari Sardo con il suo fidanzato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Simone Concas ucciso a coltellate dopo aver investito una 16enne, fermato un minorenne: è il fratello della ragazza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucciso a coltellate dopo aver investito una sedicenne: fermato il fratello della ragazza

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Omicidio a Bari Sardo, 19enne ucciso a coltellate dopo aver investito una ragazza: fermato un minorenne

Leggi anche: Simone Concas ucciso a coltellate dopo una lite: era stato investito dall'aggressore insieme a una ragazza. Caccia al killer

Temi più discussi: Simone Concas ucciso a coltellate a Bari Sardo dopo una lite: due ipotesi al vaglio sull'omicidio; Bari Sardo, 19enne ucciso a coltellate in strada: fermato un minorenne; Ogliastra, lite dopo un investimento in auto: giovane accoltellato a morte; Lite dopo l'incidente, uccide a coltellate un ragazzo di 19 anni e scappa.

Simone Concas, 19 anni, ucciso a coltellate: prima svolta nelle indagini, fermato un minorenne ift.tt/vuGnb1R x.com

Bari Sardo, il 19enne Simone Concas ucciso dopo un investimento: fermato un minorenneSimone Concas ucciso a Bari Sardo al termine di una lite dopo un investimento: il presunto responsabile sarebbe un ragazzo minorenne. notizie.it

Prima l'agguato con l'auto, poi la vendetta: 19enne ucciso a coltellate a Bari Sardo, fermato un minorenneSimone Concas ha travolto volontariamente una conoscente di 22 anni schiacciandola contro un muro. Il fratello della ragazza e il fidanzato inseguono l'aggressore e lo accoltellano a morte ... gazzettadelsud.it