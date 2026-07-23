Omicidio a Bari Sardo 19enne ucciso a coltellate dopo aver investito una ragazza | fermato un minorenne
Un minorenne è stato fermato per l’omicidio di un 19enne a Bari Sardo. La vittima è stata uccisa con coltellate dopo aver investito con l’auto una ragazza di 22 anni, vicino a una strada. L’incidente ha scatenato una lite, che si è conclusa con il giovane colpito mortalmente. La scena si è svolta nel pomeriggio di ieri. Non sono state rese note ulteriori dettagli sull’identità delle persone coinvolte.
C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada, a Bari Sardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro, hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita: è indiziato di omicidio. Le indagini Secondo i riscontri dei militari, tuttora in fase di accertamento, intorno alle 18 di ieri Simone Concas, alla guida della sua Ranault Clio, avrebbe investito volontariamente la ragazza, una studentessa universitaria residente in un paese vicino, mentre lei passeggiava nei pressi del campo sportivo di Bari Sardo con il suo fidanzato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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Investe una coppia e accoltella Simone: ucciso a soli 19 anni
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