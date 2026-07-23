Omicidio a Bari Sardo 19enne ucciso a coltellate dopo aver investito una ragazza | fermato un minorenne

Notizia in breve

Un minorenne è stato fermato per l’omicidio di un 19enne a Bari Sardo. La vittima è stata uccisa con coltellate dopo aver investito con l’auto una ragazza di 22 anni, vicino a una strada. L’incidente ha scatenato una lite, che si è conclusa con il giovane colpito mortalmente. La scena si è svolta nel pomeriggio di ieri. Non sono state rese note ulteriori dettagli sull’identità delle persone coinvolte.