Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a Bari Sardo, in Ogliastra, nel pomeriggio. La vittima si trovava con una ragazza quando sarebbe stata investita da un'auto. Poco dopo, è stato aggredito con coltellate durante una lite e ha perso la vita. La polizia sta cercando il responsabile dell'aggressione e dell'investimento. La scena si è svolta in strada, senza altri dettagli sulle circostanze precise.

Tragedia nel pomeriggio a Bari Sardo, in Ogliastra, dove un ragazzo di 19 anni è stato ucciso in strada al termine di una violenta aggressione. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava insieme a una ragazza quando sarebbe stato investito da un'auto. Cosa è successo Il giovane, Simone Concas, è stato accoltellato dal conducente di un'auto, pare dopo una lite scoppiata in seguito a un investimento di una o più persone. L'assassino è scappato ed è ora ricercato dalle forze dell'ordine. I carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro stanno verificando due diverse versioni dei fatti: secondo alcune testionianze, una o più persone sarebbero state investite da un'auto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Simone Concas ucciso a coltellate dopo una lite: era stato investito dall'aggressore insieme a una ragazza. Caccia al killer

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