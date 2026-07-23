Simone Concas il 19enne ucciso a Bari Sardo era ossessionato e perseguitava la ragazza già fidanzata | gli insulti in pubblico l’ultima lite e l’agguato in auto
Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso mercoledì a Bari Sardo. La vittima, già perseguitata dalla giovane studentessa di 21 anni, era ossessionata e perseguitava la ragazza fidanzata, rifiutando un suo rifiuto. Secondo testimoni, aveva insultato pubblicamente la giovane e si era scontrato con lei in diverse occasioni. L'ultimo episodio è avvenuto in auto, quando è stato aggredito. La lite si è conclusa con il suo omicidio da parte del fratello 16enne della ragazza.
Bari Sardo (Nuoro) – “Voleva a tutti i costi una relazione con mia sorella, non accettava il suo rifiuto e da settimane la perseguitava”. Simone Concas, il 19enne ucciso mercoledì 22 luglio a Bari Sardo (in Ogliastra) dal fratello 16enne di una ragazza che aveva appena travolto con la sua auto, perseguitava la giovane studentessa 21enne. Secondo il racconto fatto dall'arrestato agli inquirenti, dopo essersi presentato volontariamente dai carabinieri, accompagnato dall'avvocato Marcello Caddori, la vittima voleva iniziare a tutti i costi una relazione con la ragazza, nonostante non fosse interessata e fosse fidanzata.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Omicidio Bari Sardo, 19enne ucciso a coltellate dopo aver investito una ragazza: fermato minorenne
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Simone Concas ucciso a coltellate a Bari Sardo dopo essere stato investito con la ragazza, killer in fugaUn uomo ha ucciso con diverse coltellate un giovane a Bari Sardo, in Sardegna, dopo averlo investito insieme a una donna.
Temi più discussi: Bari Sardo, 19enne ucciso a coltellate in strada: fermato un minorenne; Simone Concas ucciso a coltellate a Bari Sardo, fermato un minorenne: è il fratello della ragazza investita; Ucciso a coltellate dopo aver investito una ragazza: fermato il fratello minorenne di lei; Ogliastra, lite dopo un investimento in auto: giovane accoltellato a morte.
Secondo quanto riferito agli inquirenti dal 16enne arrestato, Simone Concas, il 19enne ucciso ieri a Bari Sardo (Ogliastra), avrebbe da tempo perseguitato la sorella del ragazzo. Dopo essersi costituito spontaneamente ai carabinieri, accompagnato dall'avv x.com
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Omicidio a Bari Sardo, 19enne investe con l’auto l’ex fidanzata e viene ucciso a coltellate: fermato il fratello minorenne della ragazza reddit
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