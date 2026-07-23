Simone Concas il 19enne ucciso a Bari Sardo era ossessionato e perseguitava la ragazza già fidanzata | gli insulti in pubblico l’ultima lite e l’agguato in auto

Notizia in breve

Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso mercoledì a Bari Sardo. La vittima, già perseguitata dalla giovane studentessa di 21 anni, era ossessionata e perseguitava la ragazza fidanzata, rifiutando un suo rifiuto. Secondo testimoni, aveva insultato pubblicamente la giovane e si era scontrato con lei in diverse occasioni. L'ultimo episodio è avvenuto in auto, quando è stato aggredito. La lite si è conclusa con il suo omicidio da parte del fratello 16enne della ragazza.