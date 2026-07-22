simone concas ucciso a coltellate a bari sardo dopo essere stato investito con la ragazza killer in fuga

Notizia in breve

Un uomo ha ucciso con diverse coltellate un giovane a Bari Sardo, in Sardegna, dopo averlo investito insieme a una donna. L’aggressore è fuggito subito dopo l’episodio e le forze dell’ordine sono alla ricerca di lui. La vittima, di nome Simone Concas, è deceduta sul posto. La ragazza coinvolta ha riportato ferite e sta ricevendo assistenza. La scena si è svolta in una zona abitata, con testimoni presenti.