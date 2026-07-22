Simone Concas ucciso a coltellate a Bari Sardo dopo essere stato investito con la ragazza killer in fuga
Un uomo ha ucciso con diverse coltellate un giovane a Bari Sardo, in Sardegna, dopo averlo investito insieme a una donna. L’aggressore è fuggito subito dopo l’episodio e le forze dell’ordine sono alla ricerca di lui. La vittima, di nome Simone Concas, è deceduta sul posto. La ragazza coinvolta ha riportato ferite e sta ricevendo assistenza. La scena si è svolta in una zona abitata, con testimoni presenti.
È in fuga e ricercato dalle forze dell’ordine l’uomo che avrebbe accoltellato il giovane Simone Concas, ucciso a Bari Sardo, nella provincia di Ogliastra in Sardegna. Come riporta La Repubblica, il 19enne sarebbe stato prima investito con la ragazza, motivo che avrebbe portato ad una lite con il conducente dell’auto che l’avrebbe poi accoltellato. I carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro starebbero verificando quanto accaduto. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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