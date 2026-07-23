Un conduttore radiofonico e tifoso del Milan ha criticato duramente la società, affermando che il subappalto a un agente rappresenta la prova dell’inutilità della dirigenza. Ha anche espresso la sua opinione sul commissario tecnico della nazionale italiana, dichiarando di non avere dubbi su alcune questioni legate alla scelta. Le sue parole sono state rilasciate a un sito di notizie sportive.

Silvestrin, conduttore radiofonico, attore e tifoso del Milan, ha toccato i temi d’attualità di casa rossonera. Le sue dichiarazioni. A Milannews24, Enrico Silvestrin – conduttore radiofonico, attore e tifoso del Milan – ha rilasciato queste dichiarazioni. MENDES E DIRIGENZA – « Allora intanto sul discorso per quanto riguarda il subappalto a Mendes ci tengo a chiarire una cosa. Il subappalto a Mendes è di fatto la certificazione dell’inutilità dei sette grandi, che poi sono stati messi, i sette nani che poi sono stati passati a grandi, in questo team che serve soltanto come circostanza. Un team che non è mai stata la prima scelta perché abbiamo visto che si sono orientati prima su Rangnick, poi sugli altri due dell’Eintracht. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Silvestrin durissimo sul Milan: «Il subappalto a Mendes è la certificazione dell’inutilità della dirigenza! Sul ct dell’Italia non avevo dubbi che…» – VIDEO

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