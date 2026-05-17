L'ex calciatore Massimo Bonanni ha espresso forti perplessità sul momento del Milan, dichiarando di non essere convinto né della squadra né dell’allenatore. Ha evidenziato alcuni aspetti tecnici e tattici che, secondo lui, non funzionano come dovrebbero. Bonanni ha anche commentato le recenti prestazioni della squadra, sottolineando alcune criticità che, a suo avviso, meritano attenzione. La sua analisi si concentra quindi sulle difficoltà attuali del club rossonero.

Il Milan si appresta a vivere l'ultima sfida di campionato contro il Cagliari a San Siro. Gli appena 28 punti conquistati nel girone di ritorno, hanno impedito ai rossoneri di mantenere la continuità necessaria per insidiare l'Inter, alimentando il malcontento della tifoseria. Nelle ultime 8 uscite la squadra di Massimiliano Allegri ha raccolto 10 punti: la vittoria contro il Genoa ha avvicinato l'obiettivo Champions, che però non è ancora al sicuro Intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio', Massimo Bonanni ha espresso tutte le proprie perplessità sulla situazione in casa rossonera. Di seguito, un estratto delle parole dell'ex calciatore, oggi allenatore delle giovanili dell'Ostia Mare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bonanni: “Ho forti dubbi sul Milan. Non sono convinto né della squadra né dell’allanatore”

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