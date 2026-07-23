Sigarette contrabbando dal Nord al Sud Italia arresti e denunce della Gdf

La Guardia di Finanza ha smantellato una fabbrica clandestina di sigarette nella provincia di Pavia. Durante l’operazione sono stati arrestati alcuni responsabili e denunciati altri. La produzione illegale aveva raggiunto un volume di milioni di sigarette, destinate al mercato del Sud Italia. I militari hanno sequestrato macchinari, scorte di tabacco e sigarette finite. L’attività illecita coinvolgeva il contrabbando di sigarette dal Nord al Sud.

Tempo di lettura: 3 minuti Una fabbrica clandestina di sigarette attiva nella provincia di Pavia, in grado di produrre milioni di sigarette al giorno, nonché un deposito nella provincia di Cremona, che serviva a stoccare il tabacco lavorato e le materie prime, sono stati scoperti e smantellati dai finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Caserta e Frosinone, che hanno operato congiuntamente. L’operazione è partita dopo che è stato individuato in giorni diversi, sul tratto autostradale dell’A1, in direzione Napoli, all’altezza dell’uscita di Cassino, un furgone con targa italiana sospetto; i militari delle Fiamme Gialle – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta e Gruppo di Cassino – hanno quindi pedinato il mezzo e lo hanno ispezionato, scoprendo che trasportava 50. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Maxi blitz contro il contrabbando: scoperta fabbrica clandestina di sigarette

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