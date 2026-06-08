Gdf scoperta maxi-fabbrica clandestina di sigarette | 7 arresti

Da ilsole24ore.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una vasta fabbrica clandestina di sigarette è stata scoperta in Italia, con 9mila metri quadrati, due linee di produzione attive e 78 tonnellate di tabacco trinciato. Sono stati sequestrati 25 milioni di pacchetti con marchi falsificati. Durante l’operazione sono stati arrestati sette persone. La struttura rappresenta una delle più grandi mai individuate nel paese per questo tipo di attività illegale.

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Una delle più grandi fabbriche clandestine di sigarette mai scoperte in Italia: 9mila mq con due linee produttive complete, 78 tonnellate di tabacco trinciato, 25 milioni di pacchetti con marchi contraffatti pronti per essere assemblati e riempiti di sigarette. Una produzione garantita da potentissimi generatori a gasolio che permettevano di far funzionare l’intera fabbrica occultando il consumo di corrente elettrica. Un sistema capace di produrre fino a 5 milioni di sigarette al giorno. È la scoperta fatta nel Comune di Spilimbergo (Pordenone) dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine, in collaborazione con i colleghi di Pordenone. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Scoperta a Spilimbergo la più grande fabbrica clandestina di sigarette d'Italia

Video Scoperta a Spilimbergo la più grande fabbrica clandestina di sigarette d'Italia

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