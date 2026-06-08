Gdf scoperta maxi-fabbrica clandestina di sigarette | 7 arresti

Notizia in breve

Una vasta fabbrica clandestina di sigarette è stata scoperta in Italia, con 9mila metri quadrati, due linee di produzione attive e 78 tonnellate di tabacco trinciato. Sono stati sequestrati 25 milioni di pacchetti con marchi falsificati. Durante l’operazione sono stati arrestati sette persone. La struttura rappresenta una delle più grandi mai individuate nel paese per questo tipo di attività illegale.