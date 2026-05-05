Guidonia Montecelio 588mila pacchetti di sigarette di contrabbando stipate in un tir e un capannone in zona Setteville La GdF li sequestra e arresta 6 persone

Le autorità hanno sequestrato circa 588.000 pacchetti di sigarette di contrabbando, trovati all’interno di un tir e di un capannone nella zona di Setteville, a Guidonia Montecelio. Sei persone sono state arrestate nell’ambito delle operazioni condotte dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno portato al sequestro dei prodotti illeciti. L’intervento è parte di un’attività di controllo economico e di contrasto al traffico di merce contraffatta.

Cronache Cittadine GUIDONIA MONTECELIO – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nel quadro dell’azione di presidio permanente di controllo economico del L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Guidonia Montecelio. 588mila pacchetti di sigarette di contrabbando stipate in un tir e un capannone in zona Setteville. La GdF li sequestra e arresta 6 persone Guidonia Montecelio. 588mila pacchetti di sigarette di contrabbando sequestrati dalla GdF. 6 arresti Notizie correlate Maxisequestro di sigarette di contrabbando a Guidonia: oltre mezzo milione di pacchetti, sei arrestiBlitz della Guardia di finanza a Setteville: scoperto deposito e fabbrica di sigarette di contrabbando. Udine, la GdF sequestra 420.000 litri di carburanti di contrabbandoNel corso degli ultimi mesi i finanzieri di Udine hanno intensificato l’attività di monitoraggio dei trasporti di prodotti petroliferi.