Imperdibile Rivieccio | al Diana in Una vacanza coi fiocchi fino a domenica 10 maggio

Al Teatro Diana si può assistere fino a domenica 10 maggio allo spettacolo “Una vacanza coi fiocchi”. La rappresentazione è in programma per due ore, offrendo un’esperienza che combina momenti di leggerezza e intensità. Chi decide di partecipare si aspetta un intrattenimento coinvolgente e ben curato, con un cast pronto a coinvolgere il pubblico lungo tutto il percorso. La produzione si inserisce nel calendario delle rappresentazioni teatrali della stagione corrente.

di Federica Cigala Si entra al Teatro Diana convinti di trascorrere due ore spensierate ed intense nello stesso tempo. Perché con Rivieccio, artista poliedrico e talentuoso, il successo della serata è sempre assicurato. Ed “Una vacanza coi fiocchi” si rivela anche più, un vero gioiellino con dei bei contenuti, dove sin dall’ingresso in scena di Gino nelle vesti di Eufebio, etruscologo perfezionista irrigidito dalle sue convinzioni, le risate incalzano arricchite da riflessioni dolci amare. A fare da contraltare alle manie a dir poco ossessive del marito, la comprensiva moglie “Mati”, psicologa, una bravissima Daniela Cenciotti. E così quello che sarebbe dovuto essere un week end romantico nell’accogliente chalet di montagna, deliziosa la cornice scenografica, si rivelerà una bufera non solo metereologica.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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