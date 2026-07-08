Dal 16 al 20 settembre si tiene a Pordenone la 27esima edizione di Pordenonelegge. La manifestazione trasforma la città in un luogo dedicato ai libri, con un programma ricco di incontri e scambi tra autori e pubblico. La metafora scelta è quella del tarassaco, pianta spontanea che diffonde semi, simbolo dell’evento e della diffusione della cultura letteraria.

È il tarassaco, pianta spontanea che cresce dovunque, fiore “democratico” che quando svanisce diffonde una nuvola di semi, il simbolo della 27esima edizione di Pordenonelegge, che dal 16 al 20 settembre farà diventare la città friulana una feconda festa del libro e della libertà con il suo programma sempre più ricco di incontri e di scambi umani. E « Semina chi legge», recita quest’anno il motto di Pordenonelegge, una «lunga semina che ha dato frutti straordinari» come lunedì a Milano, dove il festival è stato presentato, ha ricordato Michelangelo Agrusti, presidente della Fondazione Pordenonelegge. Un motto che contiene tutta la filosofia... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Pordenonelegge, i libri come semi: dal 16 al 20 settembre la 27esima edizione

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