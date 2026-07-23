sicurezza piscine via libera dalla camera alla stretta

La Camera ha approvato un emendamento al decreto Sport per rafforzare le norme sulla sicurezza delle piscine. La decisione arriva in risposta alle recenti tragedie avvenute nelle strutture acquatiche. La misura mira a introdurre nuove regole e controlli più stringenti per prevenire incidenti. La modifica legislativa ora passa al Senato per ulteriori esami prima dell’entrata in vigore.

Svolta sulla sicurezza piscine:via libera dell’Aula della Camera dell’emendamento al decreto Sportvolto a rafforzare la sicurezza, soprattutto alla luce delle tragedie avvenute nelle scorse settimane. La norma ha unito tutti, venendo approvata con un voto bipartisan e 244 voti favorevoli. Il decreto introduce una stretta su impianti pubblici, privati aperti al pubblico e a uso collettivo. I sistemi di riciclo e le prese di aspirazione (compresi i bocchettoni) si dovrannoattenere a standard tali che impediscono l’effetto ventosa. Nell’emendamento era previsto anche l’obbligo della cuffia per gli under 16, saltato poi all’ultimo dato che è stato ritirato prima dell’approvazione bipartisan. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Dalla Camera via libera bipartisan alla stretta sulla sicurezza delle piscine

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Via libera bipartisan della Camera alla stretta sulla sicurezza nelle piscine, dopo le tragedie delle ultime settimane. La norma prevede standard più severi per sistemi di ricircolo e prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, per impedire il cosidd x.com

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