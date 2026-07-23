Dalla Camera via libera bipartisan alla stretta sulla sicurezza delle piscine
La Camera ha approvato con 244 voti un emendamento sulla sicurezza delle piscine, in risposta alle recenti tragedie. La norma prevede la chiusura degli impianti in caso di irregolarità e istituisce un fondo di 4,7 milioni di euro per l’adeguamento delle strutture pubbliche. La misura è stata adottata con il sostegno di maggioranza e opposizione.
L’emendamento approvato con 244 voti favorevoli dopo le tragedie delle ultime settimane. Chiusura dell’impianto in caso di irregolarità, fondo di 4,7 milioni per l’adeguamento delle strutture pubbliche. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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