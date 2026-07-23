Dal primo agosto 2026, sono vietati bocchettoni e grate nelle piscine, secondo quanto approvato dalla Camera con un emendamento al decreto Sport. La misura segue recenti incidenti mortali di bambini nelle piscine e vuole rafforzare la sicurezza. L’approvazione è avvenuta il 23 luglio e le nuove regole si applicano a tutte le strutture di questo tipo.

Dopo gli incidenti mortali delle ultime settimane in cui hanno perso la vita dei bambini, arriva oggi, 23 luglio 2026, il via libera dell’Aula della Camera all’emendamento al decreto Sport che introduce nuove misure per la sicurezza nelle piscine. La proposta è stata approvata con un ampio consenso trasversale, ottenendo 244 voti favorevoli, e prevede un rafforzamento dei requisiti di sicurezza per gli impianti pubblici, quelli privati aperti al pubblico e quelli a uso collettivo. Il cuore della nuova norma riguarda i sistemi di ricircolo dell’acqua e le prese di aspirazione, cioè tutti quei dispositivi che permettono il funzionamento degli impianti ma che, se non adeguati, possono trasformarsi in un rischio per i bagnanti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sicurezza piscine: stop a bocchettoni e grate. Nuove regole dal primo agosto

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