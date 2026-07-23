Piscine ok della Camera alla stretta sulla sicurezza stop a quelle con grate e bocchettoni fuori norma fondo da 5mln€

Notizia in breve

La Camera ha approvato con 244 voti favorevoli un emendamento al decreto Sport che introduce nuove norme di sicurezza per le piscine pubbliche. Viene vietato l’uso di grate e bocchettoni fuori norma e si richiede l’installazione di sistemi anti-risucchio. In caso di violazione, le strutture devono chiudere immediatamente. È previsto anche un fondo da 5 milioni di euro per l’adeguamento degli impianti pubblici.