Piscine ok della Camera alla stretta sulla sicurezza stop a quelle con grate e bocchettoni fuori norma fondo da 5mln€
La Camera ha approvato con 244 voti favorevoli un emendamento al decreto Sport che introduce nuove norme di sicurezza per le piscine pubbliche. Viene vietato l’uso di grate e bocchettoni fuori norma e si richiede l’installazione di sistemi anti-risucchio. In caso di violazione, le strutture devono chiudere immediatamente. È previsto anche un fondo da 5 milioni di euro per l’adeguamento degli impianti pubblici.
Approvato con 244 voti favorevoli l’emendamento al decreto Sport che impone sistemi anti-risucchio nelle piscine pubbliche e aperte all’utenza pubblica, con chiusura immediata in caso di violazione e un fondo per l’adeguamento degli impianti pubblici La Camera interviene sulla sicurezza delle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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