La Camera dei deputati ha approvato all’unanimità un emendamento al decreto Sport che introduce nuove regole più restrittive per la sicurezza delle piscine. Le modifiche prevedono l’obbligo di chiudere le strutture che non rispettano le nuove normative e l’adozione di misure più stringenti per la tutela dei fruitori. La legge mira a ridurre i rischi di incidenti e decessi in vasca, rafforzando i controlli e le procedure di sicurezza.

La Camera dei deputati ha approvato all’unanimità un emendamento al decreto Sport che introduce nuove regole più rigide, volte ad aumentare la sicurezza nelle piscine. La norma prevede la chiusura immediata di tutti gli impianti che presentano bocchettoni, griglie di fondo o altri sistemi di aspirazione non conformi agli standard di sicurezza, fino a quando non verranno effettuati gli adeguamenti necessari. La decisione arriva dopo una serie di gravi incidenti in cui alcuni bambini sono rimasti intrappolati sott’acqua a causa dell’aspirazione dei bocchettoni delle piscine. Il nuovo provvedimento stabilisce che i sistemi di ricircolo e... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sicurezza in piscina, la nuova legge dopo la scia di morte: cosa cambia, chi chiude

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Understanding Florida's pool safety laws: Stricter laws aimed to prevent child drownings

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici, cosa cambia con la nuova legge elettorale: chi vincerebbe e chi viene favorito dallo StabilicumSecondo una simulazione basata sugli ultimi sondaggi, la nuova legge elettorale in discussione alla Camera favorisce il centrodestra.

“Decisione shock!”. Bimba incastrata in piscina: cosa hanno fatto dopo la morteUna bambina di 11 anni è morta dopo essere rimasta incastrata in una piscina a Sestri Levante, in Liguria.

Temi più discussi: Sicurezza in piscina: come possiamo capire se ci sono rischi per i bambini. Due annegamenti in pochi giorni; Annegamenti in piscina: le regole per gli impianti e i gestori. E i consigli utili ai genitori per prevenire gli incidenti; Piscine, perché la legge per la messa in sicurezza è ferma in Parlamento?; La sicurezza in piscina al centro dell'attenzione.

Bambini morti in piscina, ora la stretta sulla sicurezza: la Camera approva le nuove norme x.com

Stop alle piscine con grate fuori norma Verso il via libera alla legge: stretta sulle misure di sicurezza. reddit

Sicurezza in piscina, via libera alla Camera: stop all'effetto ventosa nei sistemi di aspirazioneLa Camera ha approvato con 244 voti favorevoli, in un ampio consenso bipartisan, un emendamento al decreto Sport per la sicurezza nelle piscine pubbliche e private. Il testo prevede che nelle piscine ... msn.com

Sicurezza piscine, via libera alla stretta. Dai bocchettoni al ricircolo: che cosa cambiaMontecitorio approva le norme tra le polemiche. Salvini assicura l'operatività dal 1° agosto, mentre FdI ricorda i dati choc dell'Iss ... affaritaliani.it