Sondaggi politici cosa cambia con la nuova legge elettorale | chi vincerebbe e chi viene favorito dallo Stabilicum

Secondo una simulazione basata sugli ultimi sondaggi, la nuova legge elettorale in discussione alla Camera favorisce il centrodestra. Lo Stabilicum, la riforma del voto, mostra che questa coalizione avrebbe maggiori possibilità di vincere alle prossime elezioni. La bocciatura di un emendamento di maggioranza sulle preferenze ha messo in discussione il destino della riforma. La simulazione utilizza dati di YouTrend e si concentra sull’impatto della legge in vista di un possibile voto.

La nuova legge elettorale, attualmente in discussione alla Camera, conviene maggiormente al centrodestra. Questo è il risultato della simulazione effettuata sulla base degli ultimi sondaggi da YouTrend sullo Stabilicum, la riforma del voto il cui destino è in bilico dopo la bocciatura dell’emendamento di maggioranza sulle preferenze. A essere decisivo, però, è un elemento: la composizione delle coalizioni. Perché la destra, allo stato attuale, avrebbe bisogno di Futuro Nazionale e di Roberto Vannacci per vincere le elezioni e avere un’ampia maggioranza grazie alla legge elettorale oggi in discussione alla Camera. Se, invece, Futuro Nazionale non andasse con la coalizione di governo, il vantaggio sarebbe per il fronte progressista allargato a Italia Viva e +Europa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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