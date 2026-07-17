Decisione shock! Bimba incastrata in piscina | cosa hanno fatto dopo la morte
Una bambina di 11 anni è morta dopo essere rimasta incastrata in una piscina a Sestri Levante, in Liguria. L’incidente si è verificato nei giorni scorsi e ha portato alla morte della minore. Dopo l’evento, le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La famiglia della vittima e i soccorritori sono stati coinvolti nelle operazioni di soccorso e nelle procedure successive.
Non ce l’ha fatta la bambina di 11 anni di Suisio, in provincia di Bergamo, rimasta gravemente ferita nel drammatico incidente avvenuto nei giorni scorsi in una piscina di Sestri Levante, in Liguria. La piccola è morta nella tarda serata di giovedì 16 luglio all’ ospedale Gaslini di Genova, dove era ricoverata in condizioni disperate. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia. Il dramma durante la vacanza. La bambina si trovava in vacanza con la famiglia quando è rimasta coinvolta nel tragico incidente all’interno della piscina. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime, tanto da rendere necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove i medici hanno tentato in ogni modo di salvarle la vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Girl thinks man will jump in river, advises him; he's the Emperor, falls for her at once!
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È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della piscina a Sestri LevanteUna bambina di 11 anni è deceduta due giorni dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante.