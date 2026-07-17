Decisione shock! Bimba incastrata in piscina | cosa hanno fatto dopo la morte

Notizia in breve

Una bambina di 11 anni è morta dopo essere rimasta incastrata in una piscina a Sestri Levante, in Liguria. L’incidente si è verificato nei giorni scorsi e ha portato alla morte della minore. Dopo l’evento, le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La famiglia della vittima e i soccorritori sono stati coinvolti nelle operazioni di soccorso e nelle procedure successive.