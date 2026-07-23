Il prefetto ha disposto un aumento delle pattuglie notturne nel centro di Bergamo e nelle zone turistiche, con controlli più stringenti sui giovani. Le misure riguardano anche gli interventi nelle aree frequentate dai turisti, per garantire maggiore sicurezza. Durante l’estate, la città si svuota di residenti per le vacanze, ma si riempie di visitatori, mentre continuano a verificarsi i fenomeni già riscontrati in passato.

Con l'estate la città da un lato si svuota, per i bergamaschi che vanno in vacanza. Ma, dall'altro, si riempie di turisti. In mezzo, restano i fenomeni che si ripetono, in città e in provincia. Con un maggiore movimento legato anche alle diverse iniziative di intrattenimento all'aperto. Per questi e altri motivi, mercoledì 22 luglio si è svolta in Prefettura una riunione del Comitato provinciale dell’Ordine e Sicurezza pubblica, nel corso della quale il Prefetto Luca Rotondi ha impartito direttive per la pianificazione delle attività di vigilanza e controllo sui principali fenomeni che caratterizzano la stagione estiva.... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Sicurezza e «malamovida» a Bergamo, le direttive del prefetto: in centro più pattugliamento notturno, maggiori controlli dei giovanissimi e nelle zone turistiche

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