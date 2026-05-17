Bari il piano sicurezza per l' estate | più controlli nelle zone turistiche
A Bari sono stati predisposti interventi specifici per la stagione estiva, con l’obiettivo di rafforzare i controlli nelle aree frequentate da turisti e residenti. Le autorità hanno pianificato un incremento delle pattuglie e delle attività di vigilanza in zone di grande afflusso, come le principali spiagge e i punti di ritrovo cittadini. Questi interventi mirano a prevenire eventuali situazioni di pericolo e a favorire un ambiente più sicuro per chi vive e visita la città durante i mesi più caldi.
Un piano per garantire la sicurezza sul territorio e far sì che i cittadini si possano sentire al sicuro. È quanto si sta approntando a Bari e provincia, dopo l’incontro tenutosi venerdì mattina in Prefettura al quale ha presenziato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Previsto l’arrivo non solo a Bari ma anche in provincia e nella Bat di diverse unità di personale che andranno a rafforzare le compagini delle forze dell’ordine andando a garantire una maggiore presenza nei luoghi caldi, e in previsione della maggiore presenza di persone legate alla stagione che sta iniziando anche in quelle zone maggiormente frequentate durante l’estate, sia a Bari che nei comuni costieri dove in tanti si riversano soprattutto di sera a giugno, luglio e agosto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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