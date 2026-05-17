Bari il piano sicurezza per l' estate | più controlli nelle zone turistiche

A Bari sono stati predisposti interventi specifici per la stagione estiva, con l’obiettivo di rafforzare i controlli nelle aree frequentate da turisti e residenti. Le autorità hanno pianificato un incremento delle pattuglie e delle attività di vigilanza in zone di grande afflusso, come le principali spiagge e i punti di ritrovo cittadini. Questi interventi mirano a prevenire eventuali situazioni di pericolo e a favorire un ambiente più sicuro per chi vive e visita la città durante i mesi più caldi.

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