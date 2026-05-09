Sicurezza rinnovate le zone rosse e controlli rafforzati | scatta l’ordinanza del Prefetto

Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha approvato un’ordinanza che riguarda il rafforzamento dei controlli nelle aree considerate a rischio. Sono state rinnovate le cosiddette “zone rosse” e sono stati intensificati i controlli con migliaia di verifiche effettuate nelle zone più sensibili della città. Durante le operazioni sono stati effettuati arresti e allontanamenti di persone che violavano le disposizioni vigenti.

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Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica fa il punto su controlli e ordinanze a Firenze: migliaia di verifiche, arresti e allontanamenti nelle aree più sensibili. Il Prefetto vara una nuova ordinanza di “vigilanza rafforzata” nei Quartieri 1, 2 e 5, sulla base della normativa 2026.Nel.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Sicurezza, scattano le zone rosse a Massa e CarraraMASSA – Nella mattinata di oggi si e? tenuta un’ulteriore riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata e... Leggi anche: Sicurezza a Modena, la Prefettura rinnova le Zone rosse fino a settembre Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sicurezza a Modena, la Prefettura rinnova le Zone rosse fino a settembre; A Modena zone rosse rinnovate fino al 15 settembre; Zone rosse, la proroga. Vigilanza straordinaria fino a metà settembre. I comitati: Siamo felici; La zona rossa in stazione a Padova non si ferma: proroga di 6 mesi col nuovo Decreto sicurezza. Sicurezza, Marcello (FdI): Forze dell’Ordine, prevedere con urgenza i rinforzi estivi e le zone rosseIl consigliere chiede di istituire delle 'zone rosse' per rafforzare l’efficacia dell’azione di contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa ... riminitoday.it Zone rosse, la proroga. Vigilanza straordinaria fino a metà settembre. I comitati: Siamo feliciIl prefetto Fabrizia Triolo ha firmato il decreto in accordo con il sindaco Abbiamo registrato un significativo miglioramento della situazione. Modena Merita di Più: I presidi rafforzati sono sicur ... msn.com Celebriamo i valori di pace, unità e cooperazione che sono il fondamento dell’Ue. Rinnoviamo il nostro impegno a costruire un’ #Europa più vicina ai cittadini, che sappia coniugare crescita, sicurezza e coesione, affrontando con responsabilità le sfide globali. x.com Consiglio: scegliere città in Italia (lavoro e sicurezza) reddit