Sicurezza rinnovate le zone rosse e controlli rafforzati | scatta l’ordinanza del Prefetto

Da firenzetoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha approvato un’ordinanza che riguarda il rafforzamento dei controlli nelle aree considerate a rischio. Sono state rinnovate le cosiddette “zone rosse” e sono stati intensificati i controlli con migliaia di verifiche effettuate nelle zone più sensibili della città. Durante le operazioni sono stati effettuati arresti e allontanamenti di persone che violavano le disposizioni vigenti.

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Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica fa il punto su controlli e ordinanze a Firenze: migliaia di verifiche, arresti e allontanamenti nelle aree più sensibili. Il Prefetto vara una nuova ordinanza di “vigilanza rafforzata” nei Quartieri 1, 2 e 5, sulla base della normativa 2026.Nel.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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