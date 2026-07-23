Le autorità stanno valutando nuove regole per le piscine, in particolare per quelle non conformi alle normative di sicurezza. Dopo le recenti tragedie estive, si discute di una possibile stretta sugli impianti fuori norma. La questione riguarda principalmente le strutture che non rispettano le misure di sicurezza, con interventi mirati a prevenire incidenti gravi. L’attenzione pubblica si concentra sulla regolamentazione e il controllo degli impianti natatori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Cresce l’attenzione sulla sicurezza dopo i recenti incidenti. Le piscine sono finite al centro dell’attenzione in questa estate caratterizzata da numerosi episodi drammatici. Le recenti tragedie che hanno coinvolto bambini hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza degli impianti, spingendo il Parlamento ad accelerare l’iter di nuove misure per prevenire incidenti. Tra gli ultimi casi, quello del bambino morto il 22 luglio mentre si trovava nella piscina di un centro estivo a Monterotondo, in provincia di Roma. Pochi giorni prima aveva perso la vita anche Magdalena Kaiser, la bambina di 4 anni annegata nella piscina dell’Hotel Continental di Milano Marittima. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Piscine, verso regole più severe dopo le tragedie: possibile stretta sugli impianti fuori norma

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