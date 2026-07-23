Le aziende agricole siciliane hanno già speso risorse proprie per affrontare la siccità prevista nel 2024, in attesa dei contributi promessi dalla Regione. Questa situazione è stata oggetto di un’interrogazione all'Assemblea regionale, presentata da un deputato, che ha sottolineato come i fondi ancora non siano stati assegnati alle imprese. La mancanza di risposte ufficiali lascia le aziende in attesa di un sostegno che ancora non si è concretizzato.

«Le imprese agricole siciliane hanno anticipato risorse proprie per fronteggiare la grave siccità del 2024, confidando negli impegni assunti dalla Regione. A distanza di due anni, tutte le aziende attendono ancora la liquidazione dei contributi. Una situazione inaccettabile, che rischia di mettere ulteriormente in difficoltà un comparto già duramente colpito». Lo dichiara il deputato regionale del gruppo Mpa-Grande Sicilia, Santo Primavera, che ha presentato un’interrogazione urgente con risposta scritta al presidente della Regione e all’assessore regionale dell’Agricoltura per chiedere chiarimenti sui ritardi nei pagamenti previsti dal bando straordinario per gli interventi di contrasto alla crisi idrica. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Siccità: in Sicilia "Contributi alle aziende agricole ancora fermi". Interrogazione all'Ars del deputato Primavera

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