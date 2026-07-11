Le aziende agricole siciliane danneggiate dal ciclone Harry tra il 18 gennaio e febbraio 2026 possono presentare domanda per i contributi economici. La scadenza per le richieste è fissata al 25 luglio. Il bando riguarda i danni alle strutture agricole causati dal passaggio del ciclone, e le imprese interessate devono rispettare questa data per accedere ai fondi destinati al ripristino delle attività.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aperto il bando per i danni alle strutture agricole. Le imprese agricole della Sicilia che hanno subito danni alle proprie strutture in seguito al passaggio del ciclone Harry, tra il 18 gennaio e il mese di febbraio 2026, possono richiedere i contributi economici previsti per il ripristino delle attività. L’intervento è destinato alle aziende agricole, sia individuali che associate, a condizione che siano regolarmente iscritte alla Camera di Commercio (CCIAA) e dispongano del fascicolo aziendale aggiornato. Domande esclusivamente online tramite il portale SIAN. Le richieste di accesso ai contributi devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma SIAN. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ciclone Harry, al via le domande per i contributi alle aziende agricole siciliane: scadenza il 25 luglio

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Ciclone Harry.Imprese colpite,via libera ai ristori regionali: aziende siracusane pronte a ripartire

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