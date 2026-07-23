Siccità e caldo estremo | multe a chi spreca l’acqua nel Chianti Fiorentino

Notizia in breve

Nel Chianti Fiorentino sono state emesse multe a chi utilizza acqua in modo eccessivo, in risposta alla prolungata siccità e alle alte temperature. Le autorità hanno intensificato i controlli, applicando sanzioni a chi non rispetta le restrizioni sul consumo idrico. Le multe sono state consegnate a cittadini e aziende che sono stati trovati a usare l’acqua oltre i limiti consentiti. Le verifiche sono state effettuate in diverse zone della regione.