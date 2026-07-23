Siccità e caldo estremo | multe a chi spreca l’acqua nel Chianti Fiorentino

Da corrieretoscano.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Chianti Fiorentino sono state emesse multe a chi utilizza acqua in modo eccessivo, in risposta alla prolungata siccità e alle alte temperature. Le autorità hanno intensificato i controlli, applicando sanzioni a chi non rispetta le restrizioni sul consumo idrico. Le multe sono state consegnate a cittadini e aziende che sono stati trovati a usare l’acqua oltre i limiti consentiti. Le verifiche sono state effettuate in diverse zone della regione.

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CHIANTI FIORENTINO – Scatta il pugno duro contro lo spreco di risorsa idrica nel Chianti fiorentino. A causa del prolungato periodo di siccità e delle elevate temperature estive, i sindaci di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle – rispettivamente Roberto Ciappi, Paolo Sottani e David Baroncelli – hanno firmato una congiunta ordinanza che vieta tassativamente l’uso dell’acqua potabile per scopi diversi da quelli igienico-domestici. I l provvedimento, valido fino al prossimo 30 settembre, punta a tutelare le riserve idropotabili del pubblico acquedotto per garantire l’approvvigionamento fondamentale durante la stagione calda. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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