Il Po nel Pavese si sta prosciugando, con i livelli d’acqua già molto bassi a metà luglio. Le alte temperature e la siccità prolungata hanno ridotto drasticamente il flusso del fiume e dei suoi affluenti. Entro dieci giorni, si prevede che non ci sarà più acqua sufficiente per l’irrigazione dei campi. La scarsità idrica sta causando problemi alle attività agricole della zona.

Il Grande Fiume è in secca. Il Po, a metà luglio ha già livelli da estate avanzata, quando l’estate è appena a metà: settimane di caldo eccezionale hanno prosciugato il fiume e i suoi affluenti. “Io sono nato qui, il Po lo conosco benissimo e non ho mai visto una situazione del genere”, racconta a LaPresse il signor Emiliano, che da 55 anni vive sulle sponde del Villaggio dei Pescatori, accanto al Ponte della Gerola, in provincia di Pavia. “Quando c’è stato quel periodo che ha fatto tre mesi di caldo, 3-4 anni fa, l’avevo vista, ma così no, così a metà luglio no, è un disastro. Stiamo parlando di un fiume che ha mezzo metro di profondità, quindi è pericolosissimo per le barche che non riescono più ad andare, perché anche quelli con la turbina fan fatica, non parliamo quelli con il motore normale a elica, si spaccano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caldo e siccità, il Po in secca nel Pavese: “Tra 10 giorni niente più acqua per i campi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Clima, dopo il caldo arriva il maltempo: Coldiretti lancia l'allarme sui danni per l'agricoltura

Notizie e thread social correlati

Siccità al Nord, allarme per il Po sotto lo zero, l’Adige ha acqua per 10 giorni, in discesa anche il lago di GardaLa siccità nel Nord Italia sta peggiorando, con il livello del Po sotto lo zero e una carenza di acqua che dura da settimane.

Siccità, campi coltivati irrigati a turno tra Padova e Venezia: «Acqua solo per sei giorni»Gli agricoltori di un’area tra Padova e Venezia possono irrigare i campi solo per sei giorni.

Temi più discussi: Caldo e siccità mettono in crisi le foreste; Caldo eccezionale e siccità, i rischi per agricoltura e raccolti: la mappa della sete di Coldiretti; Incendi: Con il caldo e la siccità i boschi sono in pericolo. Serve più prevenzione; Piemonte, è emergenza siccità. Il Po ai minimi storici e l'incubo del caldo record: la Regione valuta lo stato di emergenza.

La prima metà di luglio in Svizzera è stata caratterizzata da temperature medie di 4,4 gradi superiori alla norma, stabilendo nuovi record di caldo soprattutto in Ticino e registrando una marcata siccità con pochissime precipitazioni. x.com

Caldo e siccità, il Po in secca nel Pavese: Tra 10 giorni niente più acqua per i campiIl Grande Fiume è in secca. Il Po, a metà luglio ha già livelli da estate avanzata, quando l'estate è appena a metà: settimane di caldo eccezionale hanno ... lapresse.it

Caldo e siccità, il Po in secca nel Pavese: In 10 giorni non ci sarà più acqua per i campi(LaPresse) Il Grande Fiume è in secca. Il Po, a metà luglio, ha già livelli da piena estate avanzata, quando l'estate è appena a metà: settimane di caldo eccezionale hanno prosciugato il fiume e i ... stream24.ilsole24ore.com

L'Europa si prepara a un'ondata di caldo prolungata con temperature che si avvicinano ai 40°C reddit