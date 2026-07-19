In Lombardia, la crisi idrica persiste con oltre sei milioni di metri cubi d’acqua giornalieri rilasciati dagli operatori idroelettrici per l’agricoltura. Sono in funzione autobotti per distribuire l’acqua, mentre si segnala che circa un terzo di quella disponibile si spreca. Sono stati lanciati appelli alla riduzione dei consumi di acqua potabile, in un contesto di siccità e perdite significative.

Milano, 19 luglio 2026 – Oltre sei milioni di metri cubi d’acqua al giorno rilasciati dagli operatori idroelettrici per salvare l’agricoltura. Appelli a limitare i consumi d’acqua potabile. Ordinanze e ricorso alle autobotti dove gli acquedotti soffrono di più. Nonostante gli ultimi forti temporali, l’emergenza idrica nei campi resta: le riserve d’acqua di fiumi e laghi lombardi sono inferiori del 43,3% rispetto alla media del periodo. https:www.ilgiorno.itcronacacaldo-asfissiante-pianura-lombarda-nuove-strategie-salvare-lacqua-skocer36 Nell’area del Ticino lo scenario è persino peggiore della crisi del 2022: -53,3%. Se l’agricoltura paga il prezzo più alto, anche l’uso potabile è osservato speciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lombardia, tra siccità e perdite, l’acqua è in crisi: autobotti in servizio, ma un terzo si spreca

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Siccità al Nord, agricoltura in crisi tra raccolti persi e campi aridi - Agorà Estate 25/06/2026

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