Si tuffa nel lago di Garda per salvare un bimbo e non riemerge | corpo ritrovato dopo 5 giorni di ricerche

Un uomo di 29 anni si è tuffato nel lago di Garda per salvare un bambino e non è più riemerso. Il corpo è stato ritrovato dopo cinque giorni di ricerche dai sommozzatori dei vigili del fuoco, a una profondità di 25 metri a Sirmione. Le operazioni di ricerca sono state interrotte e successivamente riprese più volte nel tentativo di rintracciare l’uomo. La salma è stata recuperata senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Il corpo di Alexandru Olaisiu Sorin, 29 anni, è stato ritrovato a Sirmione, sul lago di Garda, dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Era su un fondale profondo 25 metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Si tuffa nel lago di Garda per salvare un bambino che annega ma non riemerge più. Ricerche in corso anche sui fondaliUn uomo si è immerso nel lago di Garda per salvare un bambino in difficoltà ma non è più riemerso.

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